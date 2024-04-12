Сыграет ли на Евро-2024: врач объяснил причину травмы Цыганкова, назвав срок восстановления

Накануне матча 31-го тура Ла Лиги-2023/2024 Атлетико – Жирона стало известно о потере Виктора Цыганкова. Украинский футболист попал в лазарет каталонского клуба.

Украинский легионер снова не сможет помочь Жироне в важном поединке. По словам главного тренера Мичела, у Виктора травма икроножной мышцы, из-за которой его участие в игре против Атлетико Мадрид под вопросом.

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Какие могут быть худшие прогнозы относительно травмы Цыганкова

В пятницу, 12 апреля, Жирона объявила заявку команды на выездную игру, где фамилии Цыганкова не было. Зато Артем Довбик попал в список из 22-х игроков.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал очередное повреждение правого вингера. Специалист отметил, что не прошло и месяца после форсированного восстановления Виктора от травмы связки колена, как последствия не заставили себя ждать.

Цыганков пропустил первую игру сборной Украины по футболу в плей-офф отбора на Евро-2024. Тогда "сине-желтые" без Виктора переиграли на выезде Боснию и Герцеговину 1:2. Зато в финале плей-офф против Исландии правый вингер вышел на поле и сравнял цифры на табло. Цыганков помог сборной выйти в финальную часть чемпионата Европы.

По мнению Бабелюка, не форсирование восстановления здесь сыграло большую роль, как игровое время Виктора на футбольном поле. Цыганков сразу стал проводить, если не полные, то почти полные поединки, как за сборную, так и за Жирону.

Врач назвал срок восстановления Виктора, если у футболиста будут структурные нарушения

Пока неизвестно насколько серьезной является травма. Есть надежда, что это всего лишь перегруженная мышца и там нет структурных нарушений, а значит Виктор сможет сыграть уже через несколько дней. Зато, если травма икроножной мышцы таки подтвердится, то речь пойдет о минимум 6-8 недель восстановления, а значит вылет до конца сезона,

– отметил спортивный врач.

Эта потеря является значительной для Жироны, которая хочет в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. Сейчас каталонский клуб после 30-ти туров Ла Лиги идет на 3-м месте таблицы, набрав 65 баллов. Отставание от второй Барселоны минимальное – 2 очка.

Зато преимущество над 4-ммадридским Атлетико составляет 7 пунктов.

Матч 31-го тура Атлетико – Жирона начнется 13 апреля в 15:00.

В текущем сезоне-2023/2024 Цыганков принял участие в 28-ми матчах Жироны, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами.