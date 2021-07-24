Дария Белодед призналась, почему разрыдалась после получения бронзовой медали

Дария Белодед на Олимпийских Играх в Токио завоевала "бронзу". Она расплакалась после поединка с израильтянкой Широ Ришони. Впоследствии объяснила, почему дала волю эмоциям.

Почему Белодед плакала

Спортсменка заявила, что на самом деле плакала не потому, что стала первой, кто получил медаль для Украины. Она разочаровалась из-за "бронзы".

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Эти слезы означают то, что я все свое детство, всю свою жизнь мечтала о золоте, но сегодня у меня не получилось это сделать. Однако лучше быть с "бронзой", чем без медали,

– сказала Белодед.

Спортсменка заявила, что и впредь будет делать все, чтобы осуществила свою мечту о золотой медали.

"Я не знаю, почему так произошло. Я была настроена хорошо, готова была и физически, и морально. Вся схватка шла хорошо. Я считаю, что я доминировала. Мы с родителями пересмотрим (запись соревнований – 24 канал) и поймем, почему так произошло", – подытожила Белодед .

О чем идет речь

Белодед расплакалась 24 июля на Олимпийских играх прямо на татами.

Спортсменка победила израильтянку Широ Ришони. Однако получила только "бронзу".

Эмоциональное видео можно посмотреть здесь.

. Белодед стала первой спортсменкой, которая принесла Украине награду на долгожданной Олимпиаде.