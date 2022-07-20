Закончились буквы "W": фанаты Барселоны устроили безумный ажиотаж вокруг Левандовского

Барселона официально представила Роберта Левандовского. Переход польского форварда произвел фурор среди болельщиков каталонского клуба.

Футболки Левандовского разлетаются как горячие котлетки

Не успела Барселона представить Роберта Левандовского, как его футболки стали разлетаться по всей Каталонии. Из-за такого ажиотажа не всем фанатам удалось приобрести первую форму с фамилией забивного нападающего.

Смотрите также Барселона официально объявила о трансфере Левандовского

В официальном магазине испанского гранда закончились буквы "W", которых две в фамилии поляка. Поэтому клубу пришлось прекратить продажу футболок Левандовского.

Видео разговора с продавцом о футболках Левандовского

Такой ажиотаж был, скорее всего, только с футболками Лионеля Месси, выступающего за ПСЖ.

Главное о трансфере Левандовского в Барселону