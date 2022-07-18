Левандовский: Последние дни были очень длинными

Польский форвард прибыл в Майами, где находится испанская команда в рамках предсезонного турне. Левандовский застал своих новых одноклубников за обедом. Они охотно поздоровались с новичком.

Читайте также Барселона официально сообщила о согласовании Левандовского трансфера

Левандовский присоединился к каталонцам в Майами: видео встречи

Рад присоединиться к Барселоне. Было легко принять решение о переходе. Последние дни были очень длинными. Мне нравится завоевывать титулы, и сейчас начинается новая глава в моей жизни, новые вызовы впереди. Я всегда хотел поиграть в Испании за топ-клуб. Я говорил с Хави и знаю его идеи. Он был отличным игроком, и у него большое будущее как у тренера. Я хочу быть частью этого,

– сказал Левандовский.

Видео с участием польского футболиста

Отметим, что оба клуба уже подтвердили договоренность о переходе 33-летнего нападающего. Сообщалось, что Роберт подпишет контракт с Барселоной на четыре сезона и будет зарабатывать больше, чем в Баварии.

Любопытно. В составе Баварии Левандовский сыграл в 375 матчах, где забил 344 гола и отдал 72 ассиста.