Футболки Левандовского разлетаются как горячие котлетки

Не успела Барселона представить Роберта Левандовского, как его футболки стали разлетаться по всей Каталонии. Из-за такого ажиотажа не всем фанатам удалось приобрести первую форму с фамилией забивного нападающего.

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В официальном магазине испанского гранда закончились буквы "W", которых две в фамилии поляка. Поэтому клубу пришлось прекратить продажу футболок Левандовского.

Видео разговора с продавцом о футболках Левандовского

Такой ажиотаж был, скорее всего, только с футболками Лионеля Месси, выступающего за ПСЖ.

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