Футболки Левандовского разлетаются как горячие котлетки
Не успела Барселона представить Роберта Левандовского, как его футболки стали разлетаться по всей Каталонии. Из-за такого ажиотажа не всем фанатам удалось приобрести первую форму с фамилией забивного нападающего.
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В официальном магазине испанского гранда закончились буквы "W", которых две в фамилии поляка. Поэтому клубу пришлось прекратить продажу футболок Левандовского.
Видео разговора с продавцом о футболках Левандовского
Такой ажиотаж был, скорее всего, только с футболками Лионеля Месси, выступающего за ПСЖ.
Главное о трансфере Левандовского в Барселону
- 19 июля Роберт официально перешёл в каталонский клуб. Барселоне пришлось выложить при Левандовском 45 миллионов евро, а также Бавария получит плюс 5 миллионов бонусами.
- Польский футболист подписал контракт с каталонцами до конца июня 2026 года.
- Забивной нападающий уже присоединился к команде. До этого перехода Левандовски отдал 8 лет своей карьеры Баварии.