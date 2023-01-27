"Она просто не хочет играть": почему первая ракетка Украины Калинина не выступает за сборную

Ангелина Калинина – первая ракетка Украины по теннису. Однако успешная теннисистка уже давно не представляет страну на уровне сборной.

Вице-президент и исполнительный директор федерации тенниса Украины Евгений Зукин принялся комментировать вопрос, который беспокоит украинских поклонников тенниса уже много лет. Почему Ангелина Калинина не попадает в командные соревнования?

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Зукин: Нужно задавать ей вопросы

У фанатов даже есть вариант – возможно, у Калинина конфликт с украинской федерацией, поэтому не играет за сборную, а только в туре WTA.

Зукин рассказал, что в последний раз Калинина играла на уровне украинской сборной еще в юном возрасте – 12 лет. Уже в сборных старших возрастов будущая первая ракетка Украины не выступала.

Вице-президент федерации подчеркнул, что с такими вопросами следует обращаться к самой Калининой. Ангелина должна лично ответить, почему болельщики не видят ее в матчах за национальную команду по теннису.

Нужно задавать ему вопросы. Она просто не хочет играть за сборную. Надо честно сказать, Калинина в последний раз играла за сборную U-12. Уже U-14, U-16, U-18 она не играла. Юношеская Олимпиада – это да, плюс-минус, выступление за сборную, где она даже выиграла "бронзу". Но я помню, я только пришел в федерацию, у нас была отличная команда U-18, которая могла претендовать на самые высокие результаты – Фридман и Калинина, и они не хотели играть,

– заявил Зукин.

Напомним, что Ангелина Калинина является первой ракеткой страны и занимает 39-е место в мировом рейтинге WTA. В новом 2023 году украинка заработала 13 тысяч долларов призовых, победила в 4-х матчах при 2-х поражениях. В общей сложности за карьеру заработала почти 2 миллиона долларов.

В своем последнем матче Калинина проиграла в 1/16 финала Барборе Крейчиковой на Australian Open-2023 – 2:0 (6:2, 6:3).

К слову, за женскую сборную Украины выступают все сильнейшие теннисистки – Элина Свитолина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, сестры Киченок, но почему-то нет Калининой. Интересно, каково же мнение на счет этого у действующей первой ракетки страны Ангелины Калининой.