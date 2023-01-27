Крейчикова / Синякова - Костюк / Русе 2:0 (6:2, 6:2)

К сожалению, победное шествие Костюк и Русе на Открытом чемпионате Австралии закончилось в шаге от финала в Мельбурне. Барбора Крейчикова и Екатерина Синякова не дали украинцы переписать историю украинского тенниса, пишет 24 канал.

Вот так Не воспринимаю пару всерьез – Костюк, которая переписывает историю тенниса на Australian Open-2023

Как матч начался с выигранного гейма для Крейчиковой и Синяковой, так он и закончился. Чешская пара взяла первый гейм в стартовой партии и на протяжении всего сета сохраняла преимущество хотя бы в один гейм над Костюк и Русе. В итоге – 6:2, первый сет был по чешской паре.

Победный гейм первого сета: смотрите видео

Вторая партия началась еще более убедительно для Крейчиковой и Синяковой – 3 подряд выигранных гейма. Костюк и Русе удалось взять четвертый гейм и защитить свою подачу, которую до этого уже проиграли. Однако это был лишь лучик надежды для фанатов Марты и Габриэлы.

Как под копирку первого сета

Далее снова чешский дуэт взял два гейма почти под ноль и сделал свое преимущество до 5:1. Далее Синякова и Крейчикова проиграли свою подачу на матч и отдали с брейком гейм для соперниц – 5:2.

Но это все, что смогли Костюк и Русе. Крейчикова и Синякова взяли подачу соперниц и закончили поединок в свою пользу.

Барбора Крейчикова и Екатерина Синякова пробиваются в финал парного разряда Australian Open-2023. К сожалению, там не будет украинки Костюк. Но игра Марты в паре с Габриэлой Русе заслужила только похвальные слова и аплодисменты.

Любопытно. Костюк еще до полуфинального матча переписала историю тенниса Украины. Марта стала лишь третьей украинской теннисисткой, дошедшей до 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии. До этого это удавалось сделать только сестрам Бондаренко, ставших в 2008 году победительницами парного разряда в Мельбурне.

Крейчикова и Синякова поспорят в финале за трофей против японской пары Сюко Аояма/Эна Шибахара.