Поцелуй меня в ж*пу, кто сказал, что я поддерживаю Путина, – экс-тренер Усика
Источник:B1 Boxing
Бывший тренер Александра Усика и Владимира Кличко Джеймс Али Башир опроверг слухи о его отношении к президенту России. Он также прокомментировал вторжение кафиров на территорию Украины.
"Я с народом Украины"
В настоящее время Башир тренирует Владислава Сиренко. Он рассказал, что якобы его активно обсуждают потому, что он поддерживает Владимира Путина.
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Однако он это отрицал и раскритиковал президента России.
"Я обратил внимание, что в интернете распространяется ложная информация, что я поддерживаю или выражаюсь в поддержку действий так называемого президента Владимира Путина против украинского народа", – сказал Башир.
Для людей, распространяющих такую глупость, я просто хочу сказать – фигня. Ок? Я с народом Украины, в этом нет никаких сомнений. Поцелуй меня в задницу, кто сказал, что я поддерживаю Владимира Путина. Ок? Поцелуй мою черную задницу. Ок? Слава Украине!
– подчеркнул титулованный тренер.
- Башир тренировал Усика по второму бою украинца на порфирине до февраля 2017 года. Под его руководством Усик провел 10 поединков и стал чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBO.
- В настоящее время Башир является тренером непобедимого украинского боксера Владислава Сиренко.
- Также он известен тем, что входил в тренерский штаб Владимира Кличко.