Поборол COVID-19: Котовский вернулся в расположение сборной Украины на Олимпиаде-2022

Украинский спортсмен Дмитрий Котовский вышел из режима самоизоляции на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Фристайлист вылечился от COVID-19.

Украинец сдал 2 отрицательных ПРЛ-теста подряд и вернулся в расположение команды. Дмитрий уже успел провести одну тренировку и сможет принять участие в квалификационных соревнованиях личного мужского турнира, которые состоятся 15 февраля.

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Что известно о фристайле на Олимпиаде

В то же время снятие Украины с командного турнира не означает, что лыжные акробаты пропустят и следующие женские и мужские соревнования. Но для этого представители Украины должны подойти к турнирам, не имея положительных тестов на коронавирус.

Украина стала одной из восьми сборных, завоевала право выступать на Олимпиаде-2022 в командном турнире по лыжной акробатике.

Кроме Украины, на старт не вышла сборная Казахстана. Всего в старт-листе на командный турнир было только шесть команд – Беларусь, Канада, ОКР, Швейцария, США, Китай.

Украина уже пропустила командные соревнования из-за ковида у Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.