31-летняя норвежка Тереза Йохауг считается одной из лучших лыжниц современности. На этот раз она попробовала свои силы в легкой атлетике и сразу побила несколько рекордов.

Еще до карантина Тереза стала чемпионкой Норвегии в беге на 10 тысяч метров и должна была представлять свою страну на чемпионате Европы, который должен состояться летом в Париже. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования отменили, пишет 24 канал.

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Побила рекорды

Йохауг бежала на дистанции 10 тысяч метров одна и улучшила личный рекорд сразу на 40 секунд. Она одолела 10 километров за 31 минуту и ​​40 секунд.

Национальный рекорд Норвегии на этой дистанции установлен в 1986-м чемпионкой мира 1987 Ингрид Кристиансен, ее результат 30 минут и 3 секунды.

Кто такая Тереза Йохауг