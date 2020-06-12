Побила рекорди: видатна лижниця показала майстер-клас для провідних легкоатлетів
31-річна норвежка Терезе Йохауг вважається однією з найкращих лижниць сучасності. Цього разу вона спробувала свої сили у легкій атлетиці та одразу побила декілька рекордів.
Ще до карантину Терезе стала чемпіонкою Норвегії з бігу на 10 тисяч метрів та повинна була представляти свою країну на чемпіонаті Європи, який мав відбутися влітку у Парижі. Проте через пандемію коронавірусу змагання скасували, пише 24 канал.
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Побила рекорди
Йохауг бігла на дистанції 10 тисяч метрів одна і покращила особистий рекорд одразу на 40 секунд. Вона здолала 10 кілометрів за 31 хвилину та 40 секунд.
Національний рекорд Норвегії на цій дистанції встановлений у 1986-му чемпіонкою світу 1987 року Інгрід Крістіансен, її результат 30 хвилин та 3 секунди.
Хто така Терезе Йохауг
- Олімпійська чемпіонка Ванкувера 2010 року в естафеті.
- Свою першу особисту олімпійську медаль, бронзову, Терезе виборола в гонці на 10 кілометрів класичним стилем на Олімпіаді у Сочі. Також на цих Олімпійських іграх лижниця здобула срібну медаль в 30-кілометровій гонці з масовим стартом вільним стилем.
- Десятиразова чемпіонка світу з лижних перегон.
- Володарка трьох Великих та тринадцяти Малих кришталевих глобусів переможниці Кубка світу в загальному заліку та за підсумками окремих видів.
- У 2016/18 роках відбувала допінгову дискваліфікацію.
- У незакінченому сезоні 2019/20 Терезе лідирувала і отримала достроково Великий і чотири з шести Малих глобусів.