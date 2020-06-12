31-річна норвежка Терезе Йохауг вважається однією з найкращих лижниць сучасності. Цього разу вона спробувала свої сили у легкій атлетиці та одразу побила декілька рекордів.

Ще до карантину Терезе стала чемпіонкою Норвегії з бігу на 10 тисяч метрів та повинна була представляти свою країну на чемпіонаті Європи, який мав відбутися влітку у Парижі. Проте через пандемію коронавірусу змагання скасували, пише 24 канал.

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Побила рекорди

Йохауг бігла на дистанції 10 тисяч метрів одна і покращила особистий рекорд одразу на 40 секунд. Вона здолала 10 кілометрів за 31 хвилину та 40 секунд.



Національний рекорд Норвегії на цій дистанції встановлений у 1986-му чемпіонкою світу 1987 року Інгрід Крістіансен, її результат 30 хвилин та 3 секунди.

Хто така Терезе Йохауг