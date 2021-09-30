Побил рекорд и забил победный гол: как Роналду стал героем матча Лиги чемпионов – видео

В среду, 29 сентября, Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Вильярреал во втором туре Лиги чемпионов. И МЮ сумел получить тяжелую победу 2:1 благодаря голу Криштиану Роналду в компенсированное время.

В первом тайме команды мячей не забили, хотя хорошие моменты не использовали игроки Вильярреала. Данджума имел два отличные шансы открыть счет, но голкипер манкунианцев де Хеа в этих эпизодах был на высоте.

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На 53-й минуте гости все же добились своего. Пако Алькасер в касание замкнул прострел с левого фланга и вывел Вильярреал вперед.

Манчестер Юнайтед достаточно быстро отыгрался. Теллес идеально положил мяч в дальний угол Вильярреала после передачи Фернандеша со штрафного.

В компенсированное время Роналду принес победу своей команде. Манчестер Юнайтед занимает третье место в группе, набрав 3 очка, Вильярреал – четвертый, имея в своем активе один балл.

Видео победного гола Роналду

Рекорд Роналду

Домашний поединок против Вильярреала стал для Роналду 178-м в Лиге чемпионов УЕФА. Он побил рекорд по количеству сыгранных матчей, установленный Икером Касильясом. Этот сезон является для Роналду 19-м в Лиге чемпионов.