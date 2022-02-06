Побил рекорд и выиграл "золото": шведский конькобежец отметился уникальным достижением

В третий соревновательный день разыграли первые награды в конькобежном спорте. Спортсмены начали соревнования по дисциплине 5000 метров.

Рекорд за рекордом

К сожалению, в конькобежном спорте на Играх-2022 не было ни одного представителя Украины. За награды боролись 20 конькобежцев, которые проходили дистанцию по парам, сообщает 24 канал.

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Сразу двое из атлетов превзошли олимпийский рекорд, который был установлен в Пхенчхане-2018 (6:09.76 минут).

Первым олимпийский рекорд превзошел двукратный призер Пхенчхана-2018 – нидерландец Патрик Руст. Спортсмен преодолел дистанцию за 6:09.31 минуты, сбросив 0.45 секунды с лучшего времени Игр.

Казалось бы, что нидерландец сделал что-то невероятное и гарантировал себе "золото". Однако его время обошел действующий чемпион и рекордсмен мира на 5000-метровке, швед Нильс ван дер Пул.

Он смог опередить Руста на 0.47 секунды и установить новый олимпийский рекорд – 6:08.84.

Также не меньшую сенсацию создал норвежец Галлгейр Энгебротен, который завоевал "бронзу". Спортсмен не был фаворитом Олимпиады-2022. До этого выступления его лучшим достижением в карьере была бронзовая награда чемпионата Европы-2022.

Результаты забега на 5000 метров

Нильс ван дер Пул (Швеция) 6:08.84 Патрик Руст (Нидерланды) 6:09.31 Галлґейр Енґебротен (Норвегия) 6:09.88

Эта золотая награда Пула является восьмой для шведов в конькобежном спорте на Олимпиадах и первая с 1988 года.