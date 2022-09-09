Как украинский гимн звучал на Бриллиантовой лиге в честь триумфа Магучих: победное видео

Бриллиантовая лига в Цюрихе (Швейцария) принес Украине три награды по легкой атлетике. Ярослава Магучих оформила свою очередную победу на этом престижном коммерческом турнире.

Как Магучих покоряла планку в Цюрихе

20-летняя уроженка Днепра начала соревнование на высоте 1,88 метра. Ярослава легко с первой попытки продолжила соревноваться за награды, пишет 24 канал.

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Высоту 1,91 наша прыгу пропустила, а вышла в сектор уже на высоте планки 1,94 метра, которая тоже подчинилась ей с первого прыжка. Первые проблемы были на 1,97, которую она взяла со второй попытки.

Магучих продолжила прыгать в двух метрах и с последней попытки покорила 2,03. Планка не упала. На этом Ярослава не остановилась и заказала 2,06, но все три попытки были неуспешны.

2,03 хватило для того, чтобы оформить победу на Бриллиантовой лиге в Цюрихе. Ярослава Магучих снова подняла сине-желтое знамя выше других, а на этот раз в финале коммерческого турнира по легкой атлетике.

Видео победного прыжка Ярославы Магучих

Еще одну медаль по прыжкам в высоту принесла Ирина Геращенко, показавшая результат в 1,94 метра.