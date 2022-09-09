Як Магучіх підкорювала планку у Цюриху

20-річна уродженка Дніпра розпочала змагання на висоті 1,88 метра. Ярослава легко з першої спроби продовжила змагатись за нагороди, пише 24 канал.

Варто прочитати Бех-Романчук яскраво застрибнула на друге місце Діамантової ліги у Цюриху

Висоту 1,91 наша стрибунка пропустила, а вийшла у сектор вже на висоті планки 1.94 метра, яка теж підкорилась їй з першого стрибка. Перші проблеми були на 1,97, яку вона взяла з другої спроби.

Магучіх продовжила стрибати за два метри та з останньої спроби таки підкорила 2,03. Планка не впала. На цьому Ярослава не зупинилась і замовила 2,06, але усі три спроби були неуспішними.

2,03 вистачило для того, щоб оформити перемогу на Діамантовій лізі у Цюриху. Ярослава Магучіх знову підійняла синьо-жовтий прапор вище інших, а цього разу у фіналі комерційного турніру з легкої атлетики.

Відео переможного стрибка Ярослави Магучіх

Ще одну медаль зі стрибків у висоту принесла Ірина Геращенко, яка показала результат у 1,94 метра.