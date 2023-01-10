Судьи до сих пор не могут объективно оценить ситуацию в Кубке Англии между Ливерпулем и Вулверхэмптоном. На матче не было задействовано достаточное количество камер для повторов эпизода.
Достойно внимания В стремлении к справедливости: в АПЛ оценили работу системы VAR
Несправедливый инцидент
На 82-минутной встрече защитник "волков" Тоти Гомес забил гол в ворота соперника при счете 2:2. Боковой арбитр зафиксировал офсайд при взятии ворот, но ситуацию решили отдать в руки VAR. И вот система помочь не смогла.
Дело в том, что в этом матче было задействовано только 17 камер. Обычно на поединках АПЛ работает 30 камер. Арбитры VAR не смогли проверить эпизод с нужных ракурсов и решили оставить финальное решение бокового судьи.
Таким образом, поединок и закончился со счетом 2:2. Вулверхэмптон и Ливерпуль ждет ответный матч, поскольку в кубке Англии не предусмотрены овертаймы и серия пенальти.
Похожая ситуация у Ливерпуля
- "Мерсисайдцы" сами страдали от подобного инцидента.
- В матче 10 тура АПЛ Ливерпуль встречался с Арсеналом (2:3). Судьи засчитали гол Габиреля Мартинелли на первых минутах матча, хотя казалось, что Букайо Сака мог находиться в офсайде в этом эпизоде.
- Ни одна из пяти камер Hawk-Eye не смогла поймать нужный ракурс, чтобы рассмотреть эпизод.