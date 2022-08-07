Невероятная пушка

Уже на 8-й минуте счет в матче стал 1:0 в пользу хозяев. Первый тайм закончился минимальной победой Лаваля, сообщает 24 канал.

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После перерыва Генгам сравнял счет 1:1. Голом отличился Бертельме.

В середине второй 45-минутки гости впервые в поединке повели в счете 1:2. Все началось со стандарта, который был почти у центрального круга. Сопернику удалось выбить мяч из собственного штрафного, но он прилетел прямо в борьбу игроков обеих команд.

Ее выиграл Ливолан и ударом с дальней дистанции поразил владения хозяев. Такого поворота событий точно не ожидал голкипер Лаваля. Мяч за бешеной траекторией залетел в сетку его владений. Это взятие ворот может составить конкуренцию голам футбольных звезд.

Видео гола Генгама

Генгам вырвал победу у Лаваля на выезде со счетом 1:2.