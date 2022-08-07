Неймовірна гармата

Вже на 8-й хвилині рахунок у матчі став 1:0 на користь господарів. Перший тайм закінчився мінімальною перемогою Лаваля, повідомляє 24 канал.

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По перерві Генгам зрівняв рахунок 1:1. Голом відзначився Бертельме.

У середині другої 45-хвилинки гості вперше у поєдинку повели у рахунку 1:2. Все почалось зі стандарту, який був ледь не біля центрального кола. Супернику вдалось вибити м'яч із власного штрафного, але він прилетів прямо у боротьбу гравців обох команд.

Її виграв Ліволан та ударом із дуже дальньої відстані вразив володіння господарів. Такого повороту подій точно не очікував голкіпер Лаваля. М'яч за шаленою траєкторією залетів у сітку його володінь. Це взяття воріт може скласти конкуренцію голам футбольних зірок.

Відео голу Генгама

Генгам вирвав перемогу у Лаваля на виїзді з рахунком 1:2.