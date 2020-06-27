Победитель Лиги Европы неожиданно будет выступать на любительском уровне
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий продолжит свою карьеру после длительной паузы. Футболист пополнит состав чемпиона Волынской области "Вотранса".
О трансфере 35-летнего футболиста сообщает Footboom.
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Любительский уровень
Волынский клуб подал заявку на вторую часть сезона в чемпионате Украины среди любителей. Среди новичков команды можно было увидеть известных футболистов. Первый новичок "Вотранса" – Артем Федецкий.
Другим известным новобранцем клуба стал воспитанник донецкого "Шахтера" Василий Штандер, который в 2015 году стал финалистом юношеского Лиги Европы. Предыдущим клубом полузащитника был "Малинск" с Ровенщины.
Первый матч после возобновления сезона в чемпионате Украины среди любителей "Вотранс" сыграет 4 июля на выезде против "Карпаты-Энергетик" (Галич).
Карьера Артема Федецкого
- Последним профессиональным клубом Федецкого были львовские "Карпаты", которые он покинул в 2019 году.
- Ранее 35-летний футболист был известен своими выступлениями в "Шахтере", с которым в 2009 году стал обладателем Кубка Лиги Европы и был вице-чемпионом Украины (2008/09). Также поиграл в киевском "Арсенале", "Харькове", "Днепре", с которым дошел до финала Лиги Европы и получил серебряные награды чемпионата Украины (2013/14).
- Также Федецкий выступал в немецком "Дармштадте".
- В составе сборной Украины Федецкий провел 53 поединка. Был участником чемпионата Европы 2016 года.
- Баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа", но не прошел.