Колишній захисник збірної України Артем Федецький продовжить свою кар'єру після тривалої паузи. Футболіст поповнить склад чемпіона Волинської області "Вотранса".

Про трансфер 35-річного футболіста повідомляє Footboom.

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Аматорський рівень

Волинський клуб подав заявку на другу частину сезону в чемпіонаті України серед аматорів. Серед новачків команди можна було побачити відомих футболістів. Перший новачок "Вотрансу" – Артем Федецький.

Іншим відомим новобранцем клубу став вихованець донецького "Шахтаря" Василь Штандер, який у 2015 році став фіналістом юнацької Ліги Європи. Попереднім клубом півзахисника був "Малинськ" з Рівненщини.

Перший матч після поновлення сезону у чемпіонаті України серед аматорів "Вотранс" зіграє 4 липня на виїзді проти "Карпати-Енергетик" (Галич).

Кар'єра Артема Федецького