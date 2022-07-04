Победитель Лиги Европы интересуется лучшим бомбардиром УПЛ
Источник:"ЧИСТИЙ ПІДКАсТ"
Артём Довбик продолжает привлекать к себе внимание европейских клубов. Футболист Днепра-1 попал в сферу интересов германского Айнтрахта.
Еще один претендент на Довбика
По информации журналиста Игоря Бурбаса, немецкий клуб готов выложить за Артема Довбика 8 миллионов евро. Однако такое предложение не устраивает Днепр-1.
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Пока Анйтрахта официально не обращался в украинский клуб о возможном трансфере лучшего бомбардира УПЛ. Победитель Лиги Европы добавил Довбика в шорт-лист приобретений, в котором Артем занимает одно из приоритетных мест.
Раньше много слухов было вокруг потенциального трансфера забивного нападающего в итальянское Торино и турецкий Фенербахче. Однако все осталось на уровне информации в СМИ.
Напомним, что Айнтрахт стал победителем Лиги Европы в сезоне 2021/2022. В финале "орлы" в серии пенальти обыграли Рейнджерс.
- 25-летний форвард остается футболистом Днепра-1, но интерес европейских клубов не исчезает. У Довбика контракт с командой до конца 2024 года.
- Довбик отличился мячом за сборную Украины в матче Лиги наций против Ирландии. Артем спас "сине-желтых" от поражения – 1:1.
- К следующему сезону УПЛ Днепр-1 будет готовиться в Словении, куда отправился 4 июля.