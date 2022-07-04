Победитель Лиги Европы интересуется лучшим бомбардиром УПЛ

Артём Довбик продолжает привлекать к себе внимание европейских клубов. Футболист Днепра-1 попал в сферу интересов германского Айнтрахта.

Еще один претендент на Довбика

По информации журналиста Игоря Бурбаса, немецкий клуб готов выложить за Артема Довбика 8 миллионов евро. Однако такое предложение не устраивает Днепр-1.

Читайте также Александрия потеряла лидера команды: в новый сезон клуб идет без Ковальца

Пока Анйтрахта официально не обращался в украинский клуб о возможном трансфере лучшего бомбардира УПЛ. Победитель Лиги Европы добавил Довбика в шорт-лист приобретений, в котором Артем занимает одно из приоритетных мест.

Раньше много слухов было вокруг потенциального трансфера забивного нападающего в итальянское Торино и турецкий Фенербахче. Однако все осталось на уровне информации в СМИ.

Напомним, что Айнтрахт стал победителем Лиги Европы в сезоне 2021/2022. В финале "орлы" в серии пенальти обыграли Рейнджерс.

25-летний форвард остается футболистом Днепра-1, но интерес европейских клубов не исчезает. У Довбика контракт с командой до конца 2024 года.

Довбик отличился мячом за сборную Украины в матче Лиги наций против Ирландии. Артем спас "сине-желтых" от поражения – 1:1.

К следующему сезону УПЛ Днепр-1 будет готовиться в Словении, куда отправился 4 июля.

В сезоне-2021/2022, который из-за войны войны в Украине был закончен досрочно, Довбык стал лучшим бомбардиром УПЛ, наколотив за 18 матчей 14 голов. Также Артем совершил 5 ассистов.