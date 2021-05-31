Победитель Лиги чемпионов заинтересовался Забарным с Динамо: сумма трансфера

31 мая 2021 , 04:50
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Источник:

Sport24

Центрбэк Динамо Илья Забарный может сменить команду. Футболистом неожиданно заинтересовался Челси.

Заинтересованность из Лондона

Лондонский клуб после победы в Лиге чемпионов готовится усилить свой состав на следующий сезон. Бросился в глаза скаутов команды 18-летний защитник Динамо Илья Забарный.

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Челси готов отдать за лидера обороны 12 миллионов евро. Трансфером лично занимается главный тренер сборной Украины и бывший форвард команды из Лондона Андрей Шевченко.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро. Его контракт с украинским грандом рассчитан до конца августа 2025 года.

  • Сейчас динамовец находится в расположении национальной команды, которая в Харькове готовится к Евро-2020. Защитник дебютировал в сборной Украины в 2020 году и уже провел 6 игр.
  • В сезоне 2020/2021 футболист сыграл в "бело-синей" футболке 36 матчей во всех турнирах, в которых однажды отличился в воротах соперника и отдал такое же количество ассистов.
Автор: Софія Кулай