Победил Кличко в самом плохом состоянии, – Льюис вспомнил легендарный поединок против украинца

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис вспомнил поединок против украинца Виталия Кличко. По его словам, это был один из самых легких его поединков.

Льюис: К этому бою я был не готов

Бывший боксер уверяет, что вышел на ринг против украинца совершенно неготовым. Однако ему все же удалось победить.

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Единственное сражение, к которому я реально не был готов – это поединок с Кличко. Дело в том, что он вытащил меня сразу после боя с Тайсоном. У нас было прекрасное Рождество, при этом мы отлично провели несколько месяцев в отпуске,

– сказал Льюис

Он заверил, что дальше планировал отдыхать, но Кличко вызвал его на ринг.

"Но он обошел очередь, и мы подрались. Этот парень уже готовился ко мне, но даже в своем худшем состоянии я избил его", – заявил Леннокс.

В июне 200-го года Льюис победил Кличко техническим нокаутом в шестом раунде.