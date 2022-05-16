Победа на Евровидении – это хороший импульс для всей Украины, – Забарный

Защитник Динамо и сборной Украины Илья Забарный прокомментировал победу на Евровидении и тренировочный процесс в Словении. Он подчеркнул, что победа Kalush Orchestra чрезвычайно важна.

Забарный: Мы тоже должны поднимать дух украинцев на футбольном поле

По словам Забарного, сборная Украины наблюдала за финалом Евровидения-2022. Он отметил, что победа украинской группы является эмоциональным моментом для каждого украинца.

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Победа на Евровидении – это очень хороший импульс для всей Украины. Сейчас наша страна переживает трудные времена и это очень эмоциональный момент для каждого украинца. Когда смотрели последний подсчет голосов, мы с ребятами очень волновались, что сердце замирало. Но мы верили в победу, это должно было произойти. Это заслуженно,

– добавил Илья.

Футболист надеется, что сборной также удастся порадовать украинских болельщиков.

Мы тоже должны поднимать дух украинцев на футбольном поле. И не только в июне. Уже сейчас будут матчи, которые могут дать нашим болельщикам хорошее настроение. Сейчас, к примеру, мы будем играть против Эмполи. Хотя это не лидер, но я считаю, что у Серии А нет слабых команд, играть там умеют. Они постараются показать все, на что способны. Мы же выходим сражаться не только за себя, но и за всю страну.

Также игрок национальной команды рассказал о тренировочном сборе в Словении.

Что касается тренировок, то уже два дня находимся под нагрузками. Это нужно, и мы как профессионалы должны их выдерживать, чтобы заложить фундамент на следующие поединки,

– добавил Забарный.

Подготовка к важному матчу