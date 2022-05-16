Победа на Евровидении – это хороший импульс для всей Украины, – Забарный
Источник:УАФ
Защитник Динамо и сборной Украины Илья Забарный прокомментировал победу на Евровидении и тренировочный процесс в Словении. Он подчеркнул, что победа Kalush Orchestra чрезвычайно важна.
Забарный: Мы тоже должны поднимать дух украинцев на футбольном поле
По словам Забарного, сборная Украины наблюдала за финалом Евровидения-2022. Он отметил, что победа украинской группы является эмоциональным моментом для каждого украинца.
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Победа на Евровидении – это очень хороший импульс для всей Украины. Сейчас наша страна переживает трудные времена и это очень эмоциональный момент для каждого украинца. Когда смотрели последний подсчет голосов, мы с ребятами очень волновались, что сердце замирало. Но мы верили в победу, это должно было произойти. Это заслуженно,
– добавил Илья.
Футболист надеется, что сборной также удастся порадовать украинских болельщиков.
Мы тоже должны поднимать дух украинцев на футбольном поле. И не только в июне. Уже сейчас будут матчи, которые могут дать нашим болельщикам хорошее настроение. Сейчас, к примеру, мы будем играть против Эмполи. Хотя это не лидер, но я считаю, что у Серии А нет слабых команд, играть там умеют. Они постараются показать все, на что способны. Мы же выходим сражаться не только за себя, но и за всю страну.
Также игрок национальной команды рассказал о тренировочном сборе в Словении.
Что касается тренировок, то уже два дня находимся под нагрузками. Это нужно, и мы как профессионалы должны их выдерживать, чтобы заложить фундамент на следующие поединки,
– добавил Забарный.
Подготовка к важному матчу
- 1 мая национальная команда прибыла в Словению, чтобы начать тренировочный сбор в Словении. Место проведения предложил президент УЕФА Александер Чеферин. Он также распорядился, чтобы союз взял на себя все расходы по нахождению национальной команды там.
- 1 июня сборная Украины сыграет в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 против команды Шотландии. Победители этого поединка встретятся с Уэльсом 5 июня.