Забарний: Ми теж маємо піднімати дух українців на футбольному полі

За словами Забарного, збірна України спостерігала за фіналом Євробачення-2022. Він зазначив, що перемога українського гурту є емоційним моментом для кожного українця.

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Перемога на Євробаченні — це дуже добрий імпульс для всієї України. Зараз наша країна переживає важкі часи, і це дуже емоційний момент для кожного українця. Коли дивилися останній підрахунок голосів, ми з хлопцями дуже хвилювалися, аж серце завмирало. Але ми вірили в перемогу, це мало статися. Це заслужено,

– додав Ілля.

Футболіст сподівається, що збірній також вдасться потішити українських вболівальників.

"Ми теж маємо піднімати дух українців на футбольному полі. І не тільки в червні. Уже зараз будуть матчі, які можуть дати нашим уболівальникам позитивний настрій. Зараз, наприклад, ми будемо грати проти Емполі. Хоча це не лідер, але я вважаю, що в Серії А немає слабких команд, грати там вміють. Вони будуть намагатися показати все, на що здатні. Ми ж виходимо боротися не тільки за себе, а й за всю країну", – зазначив футболіст.

Також гравець національної команди розповів про тренувальний збір у Словенії.

Щодо тренувань, то ми вже два дні знаходимося під навантаженнями. Це потрібно, і ми як професіонали маємо їх витримувати, щоб закласти фундамент на наступні поєдинки,

– додав Забарний.

Підготовка до важливого матчу