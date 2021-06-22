По стопам Шевченко: футболист сборной Украины Малиновский может перейти в Милан

22 июня 2021 , 08:43
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Источник:

твиттер Даниэля Лонго

Итальянский Милан заинтересован в приобретении полузащитника Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновского. Ранее за миланцев играл наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

По информации журналиста, миланцам будет непросто приобрести украинца.

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Интересно, что параллельно с Малиновским миланцы прорабатывают еще один вариант с игроком Аталанты – говорится о полузащитнике бергамаско Йосипе Иличиче.

Мощный сезон Малиновского

  • В сезоне 2020/21 Малиновский забил 10 голов во всех турнирах и стал лучшим ассистентом чемпионата Италии (11 ассистов за версией Серии А, статистические порталы дают 12).
  • Также его признали лучшим игроком Аталанты в марте и апреле, а еще украинец получил одну награду лучшему футболисту месяца в Серии А.
Автор: Юрій Семенюк