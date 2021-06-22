За інформацією журналіста, міланцям буде непросто придбати українця.

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Цікаво, що паралельно з Маліновським міланці опрацьовують ще один варіант з гравцем Аталанти – йдеться півзахиснику бергамаско Йосипа Ілічича.

Потужний сезон Маліновського