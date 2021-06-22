За інформацією журналіста, міланцям буде непросто придбати українця.
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Цікаво, що паралельно з Маліновським міланці опрацьовують ще один варіант з гравцем Аталанти – йдеться півзахиснику бергамаско Йосипа Ілічича.
Потужний сезон Маліновського
- У сезоні 2020/21 Маліновський забив 10 голів у всіх турнірах та став найкращим асистентом чемпіонату Італії (11 асистів за версією Серії А, статистичні портали дають 12).
- Також його визнали найкращим гравцем Аталанти у березні та квітні, а ще українець отримав одну нагороду найкращому футболісту місяця в Серії А.