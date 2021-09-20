По стопам отца: сын Дэвида Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе

19-летний полузащитник Ромео Бекхэм, сын Дэвида Бекхэма, сыграл первый матч за Форт Лодердейл. Это резервная команда клуба MLS Интер Майами, совладельцем которого является Бекхэм-старший.

Форвард вышел в стартовом составе Форт Лодердейл в матче против Тормента в полузащите. Встреча завершилась вничью 2:2, игрок был заменен на 79-й минуте.

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Всего у Бекхэма-младшего было 19 действий с мячом. Нескольким его передачам не хватило точности.

Впрочем, как отмечает местная пресса, у Ромео было неплохое взаимодействие с Харви Невиллом, сыном Фила Невилла, еще одного бывшего игрока Манчестер Юнайтед.

Что известно о Бекхэме