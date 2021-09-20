Форвард вийшов у стартовому складі Форт Лодердейл в матчі проти Тормента у півзахисті. Зустріч завершилася внічию 2:2, гравець був замінений на 79-й хвилині.
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Всього у Бекхема-молодшого було 19 дій з м'ячем. Кільком його передачам не вистачило точності.
Втім, як зазначає місцева преса, у Ромео була непогана взаємодія з Харві Невілом, сином Філа Невілла, ще одного колишнього гравця Манчестер Юнайтед.
Що відомо про Бекхема
- Девід Бекхем – один з найвідоміших англійських футболістів сучасності. Він виступав за Манчестер Юнайтед, Реал, Мілан, ПСЖ. Зіграв більше сотні матчів за збірну Англії. Включений в список 100 великих британців.
- Футбольний клуб Інтер Майамі був створений в 2018 році. Він належить групі інвесторів "Маямі Бекхем Юнайтед", очолюваною Девідом Бекхемом.