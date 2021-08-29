Пловец Трусов получил второе личное "серебро" на дебютной Паралимпиаде в Токио
29 августа 2021 , 11:22Читати новину українською
Источник:24 канал
Андрей Трусов получил свое второе "серебро" Паралимпиады в Токио. Украинский пловец добавил в копилку Украины 18-ю серебряную награду.
Серебряная лихорадка Украины
Андрей Трусов снова стал вторым в токийском бассейне. 21-летний украинский пловец получил серебряную медаль в заплыве на 400 метров вольным стилем в классе S7.
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Трусов уже с первых метров дистанции плыл в тройке лучших. Лидерство захватил Марк Маляр из Израиля, который не отпустил "золото" из рук.
Украинец уже после половины дистанции стал увеличивать преимущество над своими конкурентами в борьбе за второе место. Трусов – серебряный паралимпийский призер в Токио. Тройку замкнул американец Эван Остин.Первая медаль! Андрей Трусов получил "серебро" на дебютной Паралимпиаде в заплыве на 200 метров комплексным плаванием в классе SM7.
- Наши пловцы снова продолжают разрывать бассейны в Японии. Это наше 18-е "серебро" на Паралимпиаде-2020. И это только пятый соревновательный день.