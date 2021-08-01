Бронзовое проклятие снято: пловец Романчук получил "серебро" Олимпиады-2020

На Олимпиаде-2020 1 августа было разыграно комплект наград в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем. Украинец Михаил Романчук получил свою вторую награду в Токио – "серебро".

Триумфальный заплыв Романчука

Сразу двое украинских пловцов пробились в финальную часть соревнований – Михаил Романчук и Сергей Фролов. В своем квалификационном заплыве Михаил показал лучшее время.

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С первых метров дистанции украинцы не стали форсировать события и гнаться за соперниками. Фролов и Романчук преодолевали расстояние в своем темпе. Уже в 400 метрах Михаил вышел на третье место, а лидерство захватил немец Флориан Велбрук. Фролов был на 8-й позиции. В тройку лидеров присоединился американец Роберт Финк.

После 900 метров именно тройка Финке, Велбрук и Романчук вели борьбу за награды. За последние 200 метров включился Михаил, но этого не хватило до "золота". Олимпийским чемпионом второй раз подряд стал Роберт Финке (США). Украинец Романчук с результатом 14:40.66 получил "серебро". Тройку замкнул немец Велбрук.

Фролов преодолел дистанцию ​​за 15:04.26 и занял 8 позицию.