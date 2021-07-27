Украинский пловец Михаил Романчук вышел в финал Олимпиады с рекордом

На Олимпийских играх состоялись полуфинальные заплывы на 800 метров вольным стилем. Украину представили два пловца – Михаил Романчук и Сергей Фролов.

Романчук в финале Олимпийских игр

Михаил Романчук выиграл свой полуфинальный заплыв. Украинец продемонстрировал время 7:41.28. Это лучший показатель среди всех полуфиналистов. Романчук установил олимпийский рекорд!

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Сергей Фролов в полуфинале продемонстрировал четвертое время (7:47.67). Этого также хватило, чтобы выйти в финал с седьмого места.

Финал соревнований состоится в четверг, 29 июля. Заплыв состоится в 04:30 по киевскому времени.

Главные достижения Романчука

Михаил Романчук – двукратный чемпион Европы в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Также Романчук дважды завоевал "серебро" на дистанции 1500 метров. Кроме того, украинец чемпион Европы на дистанции 400 и 1500 метров.

На чемпионате мира на короткой воде Михаил получил "золото". Идентичную награду Романчук получил на чемпионате Европы.

Дисциплина Романчука вернулась на Олимпиаду

Украинец Михаил Романчук – фаворит соревнований в заплыве на 800 метров. В букмекерской компании Favbet победу украинца на Олимпиаде-2020 оценивают коэффициентом 2,60.

Плавание на 800 метров вольным стилем среди мужчин вернулось в программу Олимпийских игр.

Соревнования проводятся впервые за более чем столетие. Последний раз они проводились в 1904 году.

Заметим, что мировой рекорд принадлежит китайцу Чжан Линю (7:32.12).