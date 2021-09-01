Пловец Федина взял "серебро" Паралимпиады-2020, у Матло – "бронза"

Украинские пловцы завершили для себя выступления 1 сентября двумя наградами. "Серебро" получил Алексей Федина, а третьей финишировала Ярина Матло.

Две награды украинских пловцов

Сразу три украинца выступали на дистанции 100 метров брассом в классе SB12. Алексей Федина финишировал вторым и принес Украине 35 серебряную медаль Паралимпиады-2020.

К теме Украинец Крипак выиграл третье "золото" Паралимпиады в Токио

Украинец уступил лишь представителю Азербайджана Вэли Исрафилову. Время Федины – 1:05.62. Третье место занял пловец Паралимпийского комитета России Артур Сайфутдинов.

Другие украинцы Сергей Клипперт и Даниил Чуфаров разместились на 5-й и 6-й ступенях соответственно.

Результаты заплыва (100 метров брассом у мужчин)

1. Вели Исрафилов (Азербайджан) – 1: 04.86

2. Алексей Федина (Украина) – 1: 05.62

3. Артур Сайфутдинов (ПКР) – 1: 05.76

Еще одну награду в последнем на 1 сентября заплыве получила Ярина Матло. Украинка сразу была среди лидеров на дистанции 100 метров брассом в классе SB12.

Матло сумела преодолеть быструю дистанцию третьей – 1:20.31. Быстрее за нашу землячку стали представительница Бразилии Мария Каролина Сантьяго, которая стала чемпионкой. Второе место заняла спортсменка Паралимпийского комитета России Дарья Лукьяненко.

Результаты заплыва (100 метров брассом у женщин)

1. Мария Каролина Сантьяго (Бразилия) – 1:14.89

2. Дарья Лукьяненко (ПКР) – 1: 17.55

3. Ярина Матло (Украина) – 1:20.31

Для обоих украинских пловцов это первые награды в Токио.

В копилке Украины теперь 74 медали (16 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовые).