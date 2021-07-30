Пловчиха из Южной Африки побила мировой рекорд, взяв "золото" на дебютной Олимпиаде-2020

На Олимпиаде-2020 в Токио разыграли комплект наград в плавании брассом на 200 метров среди женщин. Южноафриканка Татьяна Схунмакер завоевала "золото" и установила мировой рекорд.

Дебютная Олимпиада и сразу "золото"

Пловчиха из Южной Африки Татьяна Схунмакер навсегда вписала свое имя в историю соревнований. В финале спортсменка не только получила звание олимпийской чемпионки, но и побила мировой рекорд.

Вот так Золотые русалки из Австралии: установлен первый мировой рекорд на Олимпиаде-2020

В предыдущем заплыве она установила новый олимпийский рекорд – 2:19.16 минуты. А уже в финале превзошла мировой рекорд. Ее время составило 2:18.95 – она улучшила квалификационный результат на 0.38 секунд.

Схунмакер превзошла рекорд бронзового призера Олимипады-2016 в Рио-де-Жанейро Рикке Меллер Педерсен. Южноафриканка в 2013 году преодолела эту дистанцию с результатом 2:19.11 минуты.

Схунмакер в борьбе за "золото" опередила двух представительниц США Лилли Кинг и Энни Лезор. После финиша чемпионка не сразу поняла о своей победе и рекорде. Она не могла сдержать слез, ее поддержали две пловчихи из США, которые заняли второе и третье места соответственно, и ее землячка, которая принимала участие в заплыве. Схунмакер еще долго не могла успокоиться.

Призерки заплыва

Татьяна Схунмакер (Южная Африка) – 2:18.95 Лилли Кинг (США) – 2: 19.92 Энни Лезор (США) – 2:20.84

Третий мировой рекорд

Благодаря такому результат Татьяна Схунмакер стала автором третьего мирового рекорда в плавании на Олимпийских играх в Токио. До этого такое достижение удавалось сделать двум сборным – Австралии и Китаю.

Сборная Австралии в женской эстафете 4х100 метров вольным стилем – 3:32.81

Сборная Китая в женской эстафете 4х200 метров вольным стилем – 7:40.33

Отметим, что для 24-летней пловчихи эта Олимпиада стала дебютной в спортивной карьере.