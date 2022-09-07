Этот шанс выпадает 1 раз в 4 года, – Плотницкий об историческом выступлении сборной на ЧС

Сборная Украины по волейболу впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В последний раз "сине-желтые" выступили на турнире такого уровня в 1998 году.

Плотницкий: Достаточно круто вписывать свое имя в историю страны

В 1/8 украинцы победили сборную Нидерландов. "Сине-желтые" праздновали триумф в трех сетах – 25:16, 25:19, 25:18.

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В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала капитан сборной Украины Олег Плотницкий поделился своими впечатлениями от выступления на ЧМ, которое уже стало историческим для нашей страны.

Во-первых, мы приехали для этого сюда. Потому что такой шанс выпадает для кого-то 1 раз в жизни, кому-то возможно больше повезет. Этот шанс выпадает 1 раз в 4 года, и его нужно использовать по максимуму. Сначала была цель выйти из группы, мы выполнили ее, вышли на Нидерланды. Это хорошо знакомая нам команда, у нас были достаточно большие шансы на победу. Мы этим воспользовались и переписали историю украинского волейбола. Мне кажется, что мы не в последний раз ее переписываем. Достаточно круто вписывать свое имя в историю страны. Это очень положительные эмоции, которые придают силы, силы, чтобы продолжать это делать,

– сказал лидер национальной команды.

Полное интервью с капитаном сборной Украины читайте в скором времени на нашем сайте.

. ЧМ-2022 по волейболу должна принимать россия. Однако в марте Международная федерация волейбола сообщила, что турнир переносят в Польшу и Словению. Также FIVB приняла решение отстранить россиян от турнира, поэтому на соревнования вместо них отправились украинцы, имевшие самый высокий рейтинг среди сборных, туда поначалу не попавших.