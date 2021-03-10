В Киеве есть "Площадь звезд", где отчеканивают имена известных личностей. В среду, 10 марта, там появились еще три именные звезды известных спортсменов.

На гранитных плитах "Площади звезд" в Киеве отчеканили имена

бывшего футболиста и тренера Анатолия Демяненко,

четырехкратной чемпионки и бронзового призера Паралимпийских игр 2016 года по плаванию Елизаветы Мерешко,

четырехкратной олимпийской чемпионки по гимнастике Людмилы Турищевой.

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Кроме звезды на площади города, все они получили и дубликат звезды на память.

"Это большая честь для меня – открыть собственную звезду в компании звезд таких выдающихся футболистов, как Олег Блохин, Андрей Шевченко, Игорь Беланов, Леонид Буряк, и нашего футбольного отца и воспитателя — Валерия Лобановского. Спасибо организаторам за замечательный проект! Все-таки молодежь должна помнить ветеранов и легенд, ведь без прошлого не бывает будущего. Надеюсь, "Площадь звезд" ежегодно будет пополняться новыми звездами известных украинцев", – поблагодарил Демяненко.

Добавим, что спортсменов едва ли не больше всего на "Площади звезд" в Киеве. Там есть именные звезды уже упомянутых Валерия Лобановского, Олега Блохина и Андрея Шевченко, а также Ирины Дерюгиной, Дмитрия Христича, Станислава Медведенко, Яны Клочковой, Валерия Борзова, Михаила Романчука, Светланы Трифоновой, Елены Пидгрушной, Ларисы Соловьевой, Юлии Левченко, Дарьи Белодед, Ольги Харлан, Александра Абраменко, Михаила Завьялова, Ольги Лящук и Виктора Постола.