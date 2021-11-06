Футболист отрицает свои намерения

Инцидент произошел еще в октябре во время матча Эрцгебирге, за который выступает Клеменс Фандрих. На 89-й минуте футболист плюнул ассистенту арбитра Роману Потемкину в глаз.

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Сам же игрок отрицает намерения своих действий. Однако судейским комитетом было принято решение отстранить его от футбола до мая 2022 года.

Правила чемпионата Германии предусматривают наказание за нападение на главного арбитра и его помощников. Срок дисквалификации составляет от шести месяцев до двух лет.

Нападение на арбитра

Спортивный суд Немецкого футбольного союза решил наказать игрока как нападение на арбитра.

"За нападение на арбитров или их ассистентов предусмотрена дисквалификация, сроком от шести месяцев до двух лет. При определении срока дисквалификации суд принял во внимание его безупречное поведение в течение 12 лет в профессиональном футболе. С другой стороны, плевок в лицо ассистенту арбитра – серьезный проступок, поэтому высочайшая мера наказания понятна", – заявил глава Спортивного суда НФС Ганс Лоренц.

В клубе Фандрих планируют обжаловать соответствующее решение. Поскольку считают, что футболист сделал это не намеренно.