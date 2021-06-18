Украина-Азербайджан 3:3 (по пенальти 5:4)

Голы: Зборовский, 4, Войтенко 29, 34 – Маммадов, 11, Аллахгулиев, 13, 17.

Актуально FAVBET продолжает розыгрыш 21 авто

В первом поединке отбора в Суперфинал Евролиги-2021 сборная Украины одержала победу над Германией со счетом 3:2.

Со своей стороны Азербайджан потерпел сокрушительное поражение от национальной команды Португалии – матч завершился результатом 2:7.

Подопечные Николая Костенко сразу взялись за дело и уже на 5-й минуте встречи Олег Зборовский ударом бисиклетой вывел сине-желтых вперед. Однако за минуту до завершения первого периода Орхан Маммадов сравнял счет – 1:1.

Вторая 12-минутка осталась полностью за Азербайджаном – Сабир Аллахгулиев сперва вывел свою национальную команду вперед, а через пять минут оформил дубль и закрепил преимущество. Украинцы не смогли ответить взятием ворот – 1:3 после второй половины.

В третьем периоде главным действующим лицом на песке был Дмитрий Войтенко, который сократил отставание, а за две минуты до окончания перевел игру в овертайм – 3:3. В дополнительной трехминутке сборные голов не забивали и дело дошло до серии послематчевых пенальти:

Украинцы Дмитрий Медведь, Максим Войток, Иван Глуцкий, Андрей Пашко и Юрий Щерица реализовали пенальти. В Азербайджане Султанов попал в стойку. Итак, 5:4.

Сборная Украины по пляжному футболу после двух туров занимает второе место с тремя очками. Первой является Португалия, которая свой второй поединок сыграет против Германии 18 июня.