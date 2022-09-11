ЗСУ продовжує виганяти з України загарбників

Чимало футбольних уболівальників після 24 лютого 2022 року та й до цієї дати змінив фанатський сектор на захист України. Серед них є багато з ультраса львівських Карпат.

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Фанати "левів" змогли взяти у полон трьох окупантів. Один із представників ультраса клубу зі Львова виклав відео, у якому один із загарбників на камеру "підтримав" львівську команду.

Львів Карпати вперед,

– сказав окупант.

Сам захисник України красиво підписав відео та фото: "Карпати 3:0 збірна раісі". Це все було знято на фоні шолома з гербом Карпат.

Чимало українських футбольних фанатів вже загинули за свободу України у війні проти росії. Не забудемо ніколи тих, хто віддав своє життя за нашу волю.

Футбольний клуб Карпати не перестає тішити своїх фанатів, які на передовій. Команда Андрія Тлумака підвищилась у класі – вийшла з Другої у Першу лігу України. У новому сезоні "леви" у двох стартових турах лише перемагали – 3:0 та 0:1.