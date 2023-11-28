Боснийский футболист заверил, что Украину "вытянут за уши" на Евро-2024 из-за войны

Жребий построил Украину с Боснией и Герцеговиной в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024. Победитель этого противостояния сыграет против триумфатора матча Израиль – Исландия.

Полуфинальный поединок между Боснией и Герцеговиной и Украиной состоится 21 марта 2024 года. Еще задолго до этого матча 34-летний фланговый защитник Огнен Враньеш заговорил о благосклонности мира к Украине из-за полномасштабной войны против России.

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Враньеш: Вспомните Евровидение – все знали, что Украина должна победить

Футболист АЕКа заверил, что подобное все уже видели во время проведения песенного конкурса Евровидения-2022, где победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. По его мнению, украинская группа победила еще до начала песенного шоу.

Так же может произойти в матче плей-офф отбора на Евро-2024. Враньеш подозревает, что ФИФА не пропустит сборную его родной страны в финал отбора на чемпионат Европы, который в 2024 году состоится в Германии.

Знаете, в чем самая большая трагедия? Украину поддерживает весь мир, ее сожалеют… Вспомните Евровидение – все знали, что Украина должна победить. Мне жаль Боснию, я искренне играл за эту сборную. Желаю им успехов, но из-за своей игры они уже долгое время не выходят на большие турниры. Следю за сборной, но половины игроков не знаю, не имею понятия, откуда их взяли. Когда они прибывают в сборную, их поведение…

– заявил боснийский футболист.

В то же время у украинских болельщиков есть собственные предостережения из-за слов президента УЕФА Александера Чеферина. Футбольный глава в свое время говорил, что хотел бы, чтобы боснийская сборная пробилась на Евро-2024

Перед игрой Украина – Италия Чеферин также выразил свою приверженность команде Лучано Спаллетти и заявил, что "скуадра адзурра" должна находиться в финальной части Евро-2024. Что и произошло, ведь итальянцы расписали нужную им нулевую мировую с командой Сергея Реброва в последнем туре группового раунда отбора.