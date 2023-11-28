Півфінальний поєдинок між Боснією і Герцеговиною та Україною відбудеться 21 березня 2024 року. Ще задовго до цього матчу 34-річний фланговий захисник Огнєн Враньєш заговорив про прихильність світу до України через повномасштабну війну проти Росії.

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Враньєш: Згадайте Євробачення – усі знали, що Україна має перемогти

Футболіст АЕКа запевнив, що подібне усі вже бачили під час проведення пісенного конкурсу Євробачення-2022, де перемогу здобув український гурт Kalush Orchestra. На його думку, українська група вже перемогла ще до початку пісенного шоу.

Так само може статись у матчі плей-оф відбору на Євро-2024. Враньєш підозрює, що ФІФА не пропустить збірну його рідної країни у фінал відбору на чемпіонат Європи, який у 2024-му році відбудеться у Німеччині.

Знаєте, у чому є найбільша трагедія? Україну підтримує весь світ, її шкодують… Згадайте Євробачення – усі знали, що Україна має перемогти. Мені шкода Боснію, я щиро грав за цю збірну. Бажаю їм успіхів, але через свою гру вони вже довгий час не виходять на великі турніри. Слідкую за збірною, але половини гравців не знаю, гадки не маю, звідки їх взяли. Коли вони прибувають до збірної, їхня поведінка…

– заявив боснійський футболіст.

Натомість в українських уболівальників є власні перестороги через слова президента УЄФА Александера Чеферіна. Футбольний очільник свого часу говорив, що хотів би, аби боснійська збірна пробилась на Євро-2024.

Перед грою Україна – Італія Чеферін теж висловив свою прихильність команді Лучано Спаллетті та заявив, що "скуадра адзурра" повинна бути у фінальній частині Євро-2024. Що і трапилось, адже італійці розписали потрібну їм нульову мирову з командою Сергія Реброва в останньому турі групового раунду відбору.