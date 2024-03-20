Сборная Украины Реброва прибыла на важную игру против боснийцев: прилетел ли травмированный Цыганков

Во вторник, 19 марта, сборная Украины по футболу провела свою последнюю тренировку в Испании и отправилась в Сараево. Уже 21 марта команда Сергея Реброва сыграет против боснийцев в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024.

Полет в Боснию и Герцеговину из Малаги длился около трех часов. После прилета в столицу этой европейской страны украинскую сборную ждал ужин и отдых.

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Украинцы уже прилетели на матч

Уже 20 марта "сине-желтые" протестируют газон стадиона "Билино Поле" в Зенице, где уже 21 марта Украина попытается обыграть боснийцев.

К слову. Стартовый свисток о начале матча Босния и Герцеговина – Украина прозвучит 21 марта в 21:45 (по Киеву). Победитель этого поединка 26 марта сыграет в финале плей-офф отбора на Евро-2024 против триумфатора встречи Израиль – Исландия (21 марта).

Это будет уже третья очная встреча этих сборных. Украина имеет в своем опыте победу (0:2) и ничью (1:1).

Накануне вечерней тренировки главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и один из игроков "сине-желтых" пообщаются с прессой, где поделятся своими мы впечатлениями перед важным поединком.

Отметим, что вместе с командой в Сараево прилетел и Виктор Цыганков, участие в матче которого до сих пор под вопросом. Правый вингер Жироны получил повреждение в игре против Осасуны и прибыл в национальную команду с ней. У Виктора повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава. Врач "сине-желтых" дает надежду, отметив положительную динамику восстановления Цыганкова.

Украинская сборная прилетела в Сараево / Фото УАФ