Без сенсаций не обошлось
Четыре матча прошли в европейской части чемпионата мира. Победители поединков было спрогнозировать довольно легко, если бы не итальянская сборная, решившая пролететь мимо Катара, сообщает 24 канал.
Это стоит прочесть Премьер-министр Великобритании призвал дать Украине прямую путевку на чемпионат мира-2022
Еще две встречи должны были состояться в полуфинал отбора, но из-за нападения России на Украину сборная страны-оккупанта была справедливо дисквалифицирована. Том Польша автоматически прошла в финал квалификации чемпионата мира-2022. Матч Украины был перенесен на более позднюю дату.
Италия – Северная Македония 0:1
Гол: Тройковски, 90+2
Видеообзор Италия – Северная Македония
Португалия – Турция 3:1
Голы: Отавиу, 15, Жота, 42, Нунес, 90+4 – Йилмаз, 65
Видеообзор Португалия – Турция
Уэльс – Австрия 2:1
Голы: Бейл, 25, 51 – Забитцер, 64
Видеообзор Уэльс – Австрия
Швеция – Чехия 1:0
Гол: Куйсон, 110
Видеообзор Швеция – Чехия