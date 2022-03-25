Без сенсаций не обошлось

Четыре матча прошли в европейской части чемпионата мира. Победители поединков было спрогнозировать довольно легко, если бы не итальянская сборная, решившая пролететь мимо Катара, сообщает 24 канал.

Это стоит прочесть Премьер-министр Великобритании призвал дать Украине прямую путевку на чемпионат мира-2022

Еще две встречи должны были состояться в полуфинал отбора, но из-за нападения России на Украину сборная страны-оккупанта была справедливо дисквалифицирована. Том Польша автоматически прошла в финал квалификации чемпионата мира-2022. Матч Украины был перенесен на более позднюю дату.

Италия – Северная Македония 0:1

Гол: Тройковски, 90+2

Видеообзор Италия – Северная Македония

Португалия – Турция 3:1

Голы: Отавиу, 15, Жота, 42, Нунес, 90+4 – Йилмаз, 65

Видеообзор Португалия – Турция

Уэльс – Австрия 2:1

Голы: Бейл, 25, 51 – Забитцер, 64

Видеообзор Уэльс – Австрия

Швеция – Чехия 1:0

Гол: Куйсон, 110

Видеообзор Швеция – Чехия