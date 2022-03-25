Без сенсацій не обійшлось

Чотири матчі відбулись у європейській частині чемпіонату світу. Переможці поєдинків було спрогнозувати доволі легко, якби не італійська збірна, яка вирішила пролетіти повз Катар, повідомляє 24 канал.

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Ще дві зустрічі повинні були відбутись у півфінал відбору, але через напад Росії на Україну збірну країни-окупанта було справедливо дискваліфіковано. Том Польща автоматично пройшла у фінал кваліфікації чемпіонату світу-2022. Матч України перенесли на більш пізню дату.

Італія – Північна Македонія 0:1

Гол: Трйковскі, 90+2

Відеоогляд Італія – Північна Македонія

Португалія – Туреччина 3:1

Голи: Отавіу, 15, Жота, 42, Нунес, 90+4 – Їлмаз, 65

Відеоогляд Португалія – Туреччина

Уельс – Австрія 2:1

Голи: Бейл, 25, 51 – Забітцер, 64

Відеоогляд Уельс – Австрія

Швеція – Чехія 1:0

Гол: Куйсон, 110

Відеоогляд Швеція – Чехія