Без сенсацій не обійшлось
Чотири матчі відбулись у європейській частині чемпіонату світу. Переможці поєдинків було спрогнозувати доволі легко, якби не італійська збірна, яка вирішила пролетіти повз Катар, повідомляє 24 канал.
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Ще дві зустрічі повинні були відбутись у півфінал відбору, але через напад Росії на Україну збірну країни-окупанта було справедливо дискваліфіковано. Том Польща автоматично пройшла у фінал кваліфікації чемпіонату світу-2022. Матч України перенесли на більш пізню дату.
Італія – Північна Македонія 0:1
Гол: Трйковскі, 90+2
Відеоогляд Італія – Північна Македонія
Португалія – Туреччина 3:1
Голи: Отавіу, 15, Жота, 42, Нунес, 90+4 – Їлмаз, 65
Відеоогляд Португалія – Туреччина
Уельс – Австрія 2:1
Голи: Бейл, 25, 51 – Забітцер, 64
Відеоогляд Уельс – Австрія
Швеція – Чехія 1:0
Гол: Куйсон, 110
Відеоогляд Швеція – Чехія