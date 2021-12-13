Аталанта Малиновского и Барселона узнали соперников в Лиге Европы: результаты жеребьевки

В Швейцарии состоялась жеребьевка первого в истории раунда плей-офф Лиги Европы. Пары 1/16 финала Лиги Европы – далее в материале.

Участие в жеребьевке приняли 16 клубов: 8 команд, занявших второе место на групповом этапе Лиги Европы, и столько же коллективов, занявших третье место на групповом этапе Лиги чемпионов.

Достойно внимания Атлетико – Бавария, ПСЖ – МЮ: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Во время жеребьевки клубы были разделены на две корзины по 8 команд – сеяные и несеяные. Среди сеяных были все команды из группового этапа Лиги Европы, а среди несеянных – представители Лиги чемпионов.

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

Севилья – Динамо Загреб

Аталанта – Олимпиакос

РБ Лейпциг – Реал Сосьедад

Барселона – Наполи

Зенит – Бетис

Боруссия Дортмунд – Рейнджерс

Шериф – Брага

Порту – Лацио

Дата матчей

Первые матчи – 17 февраля;

Ответные матчи – 24 февраля.

. Победители восьми пар 1/16 финала присоединятся к 1/8 финала к восьми победителям групп Лиги Европы.