Будем готовы, – Ребров оценил результат жеребьевки плей-офф на Евро2024 – видео

В четверг, 23 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф отбора на чемпионат Европы по футболу. По его итогам станут известны три последние команды, которые сыграют на континентальном первенстве.

Сборная Украины получила в соперники Боснию и Герцеговину в полуфинале. В случае прохода "сине-желтых" будет ждать в финале победитель пары Израиль – Исландия.

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Первые слова Реброва после жеребьевки плей-офф

Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки. Он заявил, что не имел пожеланий до ее начала и заверил, что команда будет готова к предстоящей встрече:

Я уже говорил, что нет разницы, кто попадется нам на жеребьевке. Нам выпала сборная Боснии и Герцеговины. Будем готовиться к этому сопернику. Пока рано о чем-то говорить, потому что впереди еще три-четыре месяца подготовки. Очень важно, в каком состоянии подойдут все наши игроки к матчам плей-офф. Есть информация, с кем будем играть, и я уверен, что мы будем готовы к мартовским встречам.



В течение этих месяцев будем наблюдать и за нашими игроками, и за соперниками. Я знаком со сборной Боснии и Герцеговины, там подобраны хорошие игроки. Даже, несмотря на то, что они не очень хорошо выступили в своей группе в этом отборочном цикле.

Также главный тренер сборной Украины заявил, что ему нет разницы в км играть, в случае выхода в финал, но назвал фактор, который его порадовал во время жеребьевки относительно финала.

"Не имею пожеланий, на кого из этих сборных попадать в финале плей-офф. Разве важно, что если мы пройдем сборную Боснии и Герцеговины, то второй матч будем играть дома. Поддержка наших болельщиков – вот это очень важно!

Но нам нужно хорошо подготовиться к встрече с боснийцами, для игроков очень важно думать именно о первой и ближайшей игре", – заявил Ребров.

Смотрите видео с реакцией главного тренера сборной Украины на жеребьевку

. Матч против сборной Боснии и Герцеговины состоится 21 марта, а финальная встреча – 26 марта.