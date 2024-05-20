Лучший подарок в карьере: Беринчик рассказал о планах после получения титула чемпиона

Украинский боксер Денис Беринчик провел 12 раундов на ринге против Эмануэля Наваррета в США. После окончания боя спортсмен рассказал о своих планах на будущее.

Украинский боксер Денис Беринчик одержал победу над мексиканцем Эмануэлем Наваррете в Сан-Диего (США). Украинец завоевал вакантный титул чемпиона WBO в легком весе, победив мексиканского боксера в упорном поединке. Бой закончился победой казака раздельным решением судей – 115:113, 112:116, 116:112.

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Будущее украинского боксера

На ринг Денис вышел в камуфляжном костюме под "Казацкий марш" со саблей в руках.

Чемпион изложил в своем инстаграмме пост вместе со своим тренером Егором Голубом.

Мы очень далеко вошли, но не собираемся останавливаться. Немного отдохнем и снова на работу.

– поделился Беринчик.



Денис Беринчик с тренером Егором Голубом / Фото с инстаграмма боксера

У Дениса есть первый бой за чемпионство в легком весе по версии WBO. Карьерный рост пришел к украинскому боксеру поздно, в 36 лет. Когда многие спортсмены уходят на пенсию, у Дениса произошло в эти годы первое сражение. Но несмотря на возраст, украинский боксер оказался сильнее 29-летнего мексиканца Эмануэля Наваррете.

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