Гутцайт: Медаль – это всегда удача

Министр молодежи и спорта Украины поделился мнением относительно выступления команды на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

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"Мы работаем с местными властями, чтобы построить новый трамплин в Николаеве. Серебряная награда? Медаль – это всегда удача. Мы все радуемся и благодарим наших спортсменов. Подготовка к соревнованиям проходила сложно, само пребывание тоже было нелегким: вы видели количество положительных тестов у наших спортсменов. Команда наших фристайлистов достойно выступила. К сожалению, коронавирус помешал нам выступить в еще одной дисциплине, где бы мы были конкурентоспособными и боролись бы за медали", – сказал Гутцайт.

Также министр добавил, что для спортсменов, которые занимаются зимними видами спорта, планируют обеспечить материально-техническую составляющую для тренировок.

Поздравляю Александра Абраменко, всю команду. У нас есть медаль, к сожалению, не две, не три. Над этим нужно работать. В первую очередь нужно обеспечить им материально-техническую составляющую для тренировок,

– добавил чиновник.

К слову. Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал серебряную награду на Олимпиаде-2022. Эта медаль является единственной для Украины в Пекине. На прошлых Играх в Пхенчхане Абраменко стал олимпийским чемпионом.