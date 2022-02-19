Гутцайт: Медаль – це завжди удача

Міністр молоді та спорту України поділився думкою щодо виступу команди на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

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"Ми працюємо з місцевою владою, щоб побудувати новий трамплін в Миколаєві. Срібна нагорода? Медаль – це завжди удача. Ми всі радіємо і дякуємо нашим спортсменам. Підготовка до змагань проходила складно, саме перебування теж було нелегким: ви бачили кількість позитивних тестів у наших спортсменів. Команда наших фристайлістів гідно виступила. На жаль, коронавірус завадив нам виступити в ще одній дисципліні, де б ми були конкурентоспроможними та боролися б за медалі", – сказав Гутцайт.

Також міністр додав, що для спортсменів, які займають зимовими видами спорту планують забезпечити матеріально-технічну складову для тренувань

Вітаю Олександра Абраменка, всю команду. У нас є медаль, на жаль, не дві, не три. Над цим потрібно працювати. В першу чергу потрібно забезпечити їм матеріально-технічну складову для тренувань,

– додав чиновник.

До слова. Український фристайліст Олександр Абраменко здобув срібну нагороду на Олімпіаді-2022. Ця медаль є єдиною для України у Пекіні. На минулих Іграх у Пхьончхані Абраменко став олімпійським чемпіоном.