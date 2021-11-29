С футбольного поля на площадку

Футболисты решили проверить свои актерские способности. На одной съемочной площадке Андрей Пятов и Евгений Коноплянка пересеклись с известными украинскими комиками.

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Участие в съемках фильма "Большая Прогулка" приняли Юрий Ткач, Елена Кравец и звезда сцены Верка Сердючка. Зрители смогут посмотреть украинскую комедию на больших экранах страны уже зимой следующего года – 24 февраля 2022 года.

Трейлер киноленты выложила пресс-служба "горняков" на официальной странице клуба в инстаграме. У обоих футболистов отличное чувство юмора, поэтому понятно, почему именно Пятова и Коноплянку пригласили принять участие.

Трейлер фильма

В сезоне-2021/2022 Пятов сыграл за донецкий клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов и отыграл 7 поединков на ноль.

Что касается Коноплянки, то Евгений из-за травмы почти не играл еще в этом сезоне – только две встречи и ноль результативных действий.

Текст публикации из инстаграма Шахтера

Андрей Пятов и Евгений Коноплянка – на больших экранах! Телеканал "Украина" и FILM.UA Group представляют первый тизер-трейлер семейной кинокомедии "Большая Прогулка".

Кроме профессиональных актеров героями киноленты стали футболисты Шахтера Андрей Пятов и Евгений Коноплянка.

Чего ждать от спортсменов в фильме? Смотрите "Большую Прогулку" в кинотеатрах вашего города уже от 24 февраля 2022 года!